Destiny 2 tutte le espansioni saranno gratis per due settimane per celebrare il lancio de I Confini del Destino

Se sei un appassionato di Destiny 2 o semplicemente curioso di immergerti nel suo vasto universo, questa è l'occasione perfetta: tutte le espansioni principali saranno gratuite per due settimane, dal 15 al 22 luglio. Bungie celebra il lancio de I Confini del Destino offrendo a tutti la possibilità di scoprire, senza limiti, contenuti epici e sfide mozzafiato. Non perdere questa fantastica opportunità di vivere il destino tra le stelle!

Bungie ha deciso di festeggiare il lancio imminente de I Confini del Destino, la nuova espansione di Destiny 2 in uscita il 15 luglio, rendendo disponibili in modo gratuito tutte le principali espansioni del gioco fino al 22 luglio. Per due settimane, sia i nuovi arrivati sia i giocatori di ritorno potranno immergersi nell’intera epopea sci-fi dello sparatutto Bungie, esplorando senza limiti contenuti narrativi e attività endgame solitamente a pagamento. Il pacchetto gratuito include le espansioni La Regina dei Sussurri (The Witch Queen), L’Eclissi (Lightfall), La Forma Ultima (The Final Shape) e tre episodi post-espansione (Echoes, Revenant, Heresy), che saranno però disponibili solo fino al 15 luglio, data di uscita del nuovo contenuto. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Destiny 2, tutte le espansioni saranno gratis per due settimane per celebrare il lancio de I Confini del Destino

