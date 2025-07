The Elder Scrolls IV | Oblivion Remastered riceve l’aggiornamento 1.2 ecco tutte le novità

Se sei un appassionato di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, preparati a scoprire le novità dell’aggiornamento 1.2! Bethesda ha lanciato questa importante patch, attualmente in accesso anticipato su Steam, che rivoluziona l’esperienza di gioco migliorando prestazioni, missioni, interfaccia e molto altro. Il futuro di Oblivion si annuncia ancora più entusiasmante: ecco tutto ciò che devi sapere...

Bethesda ha annunciato il rollout dell’ aggiornamento 1.2 per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, attualmente disponibile in accesso anticipato tramite la beta di Steam. Questo update rappresenta un passo significativo per la versione rimasterizzata del leggendario RPG, introducendo modifiche sostanziali a prestazioni, missioni, interfaccia, sistema di combattimento e gameplay. Il publisher americano ha precisato che il fulcro dell’aggiornamento è l’introduzione di nuove impostazioni per la difficoltà dei danni, permettendo di calibrare in modo dettagliato sia quelli inflitti dal giocatore sia quelli subiti dai nemici. 🔗 Leggi su Game-experience.it