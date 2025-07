Matteo Renzi lascia Mondadori dopo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi | Non scambio la mia libertà

Matteo Renzi prende una decisione radicale: lascia Mondadori, casa editrice appartenente alla famiglia Berlusconi, in risposta alle recenti dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi. Con fermezza e chiarezza, il leader di Italia Viva ha spiegato su X come la difesa del suo diritto alla libertĂ di pensiero non possa essere compromessa. Una scelta che apre un nuovo capitolo nel panorama mediatico e politico italiano.

Matteo Renzi ha annunciato la sua decisione di interrompere ogni rapporto con Mondadori, casa editrice di proprietà della famiglia Berlusconi, a seguito delle affermazioni di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Attraverso un messaggio pubblicato su X, il leader di Italia Viva ha chiarito i motivi che lo hanno portato a questa scelta, sottolineando come le dichiarazioni di Berlusconi junior, in difesa del governo guidato da Giorgia Meloni, siano state determinanti. "Oggi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni – ha scritto Renzi – Ha detto che il governo Meloni è il migliore d'Europa".

#MatteoRenzi: "Ho comunicato formalmente alla #Mondadori, società della famiglia #Berlusconi, che interrompo ogni collaborazione. #PierSilvioBerlusconi difende #Meloni e attacca me. Non accetterò mai di scambiare la mia libertà per soldi".

