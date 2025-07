Andrea Bocelli | Because I Believe il documentario approda al cinema

Andrea Bocelli: Because I Believe arriva sui grandi schermi di tutto il mondo, portando la forza della sua musica e il suo spirito indomabile direttamente nelle sale cinematografiche. Con una distribuzione globale che coinvolge oltre 130 paesi a partire dal 21 settembre, questo documentario promette un'esperienza emozionante e intima, un’opportunità imperdibile per scoprire il cuore e l’anima di uno dei più grandi artisti contemporanei...

Andrea Bocelli: Because I Believe sarĂ distribuito in tutto il mondo, a partire dal 21 settembre, da Trafalgar Releasing, leader globale nel settore dell'Event Cinema. Il film, prodotto da Lionsgate, sarĂ proiettato nei cinema di oltre 130 Paesi e offrirĂ un'occasione unica per immergersi nella vita di uno degli artisti piĂą amati al mondo. Il documentario, diretto da Cosima Spender (regista anche di Sanpa per Netflix), è un viaggio straordinario nell'universo personale e artistico di Andrea Bocelli, narrato per la prima volta dallo stesso tenore.

