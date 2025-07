Marracash sold out la data al Forum d’Assago che raddoppia

Marracash continua a conquistare i palchi italiani, e il suo entusiasmo non si ferma: il concerto all’Unipol Forum di Milano, previsto per l’8 dicembre 2025, è andato tutto esaurito. La risposta del pubblico è stata travolgente, tanto da spingere gli organizzatori a raddoppiare la data, aggiungendone una seconda. Un successo straordinario che conferma Marracash come uno degli artisti più amati e attesi della scena rap italiana.

Marracash annuncia il sold out dell’appuntamento all’Unipol Forum di Milano e aggiunge una nuova data. Dopo la conclusione a Messina del Marra Stadi25, che ha incoronato l’artista come il primo rapper in tour negli stadi, e l’annuncio a sorpresa del Marra Palazzi25 sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, Marracash annuncia il sold out dell’appuntamento all’Unipol Forum di Milano dell’8 dicembre 2025, che raddoppia con una nuova data prevista per martedì 9 dicembre 2025. Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it. A grande richiesta, lo show che ha conquistato gli stadi arriva ora nei principali palasport italiani e riproporrà un concept live magistrale, totalmente inedito e unico nel suo genere, un’esperienza immersiva su più livelli e che i fan potranno vivere ancora nel corso della nuova tournée, questa volta in una nuova dimensione live. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Marracash, sold out la data al Forum d’Assago che raddoppia

