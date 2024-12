Movieplayer.it - Endless Love: ecco perché oggi non va in onda e quando riprenderà la programmazione

Leggi su Movieplayer.it

I fan della storia d'amore tra Kemal e Nihan sono costretti a pendersi una breve pausa,come cambierà ladella dizi turca in questi giorni di festa Ladella soap opera turcasubisce importanti modifiche durante il periodo natalizio. Mentre ci avviciniamo al gran finale della secstagione, la serie non sarà trasmessa regolarmente nella fascia pomeridiana feriale e in prima serata, ma continuerà a essere presente nel weekend con nuovi episodi inediti. Modifiche allanatalizia diA partire da lunedì 23 dicembre, la dizi turca non andrà inalle 14:10 su Canale 5. La soap è sospesa dallaferiale per lasciare spazio ai film natalizi e ad altri eventi speciali. Anche la fascia serale subirà uno stop: il26 .