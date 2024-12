Zonawrestling.net - D-Von Dudley:”Jimmy Uso è destinato al successo, come suo fratello Jey”

Leggi su Zonawrestling.net

Uso è tornato sotto i riflettori dopo il suo ritorno in WWE a Bad Blood, dove si è riunito con Roman Reigns. Il 39enne, noto per il suometà del Tag Team The Usos insieme algemello Jey Uso, è ora al centro di una previsione intrigante da parte del membro della WWE Hall of Fame, D-Von. Il tradimento dinei confronti di Jey a SummerSlam dello scorso anno ha portato alla separazione del duo. Jey, ha ricevuto una grande spintasingolo a RAW, nel frattempo, il percorso dinon ha ancora visto le stesse opportunità, almeno per ora.Uso a SmackDown: Futuro luminoso secondo D-VonIn un’intervista al podcast Not4TheWeek, D-Vonha espresso la sua convinzione che il momento disia alle porte. “Al momento, penso chestia crescendo.