Codice della strada diffida al governo di migliaia di pazienti in cura con la cannabis | Convocate il tavolo o siamo pronti alla class action

incon lahanno timore di mettersi al volante e con buone ragioni. Dal 14 dicembre rischiano il ritiropatente per tre anni, una multa fino a 6 mila euro e la reclusione fino a un anno, per via dell’articolo 187 del nuovo“sponsorizzato” da Matteo Salvini. Dunque hanno presentato unaall’indirizzo del(ministeroSalute, dei Trasporti, Giustizia),Camera e del Senato, per “l’impellente” convocazione deltecnico, entro il 20 gennaio. Obiettivo: valutare deroghe per consentire ai malati incon Thc e Cbd (due dei principi attivi) di mettersi al volante senza timore di sanzioni. Se Meloni e Salvini faranno orecchie da mercante,disonoad unacontro ilper danni fisici e morali.