Branco di minorenni aggredisce e picchia un esercente 60enne

Leggi su Dayitalianews.com

Lo hato selvaggiamente perché aveva chiesto loro di cambiare atteggiamento, di smetterla di importunare. E’ la disavventura occorsa a undi Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, aggredito da undi.Calci e pugni, che hanno costretto la vittima a ricorrere alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate.Il, secondo le prime informazioni trapelate, avrebbe manifestato apertamente il suo disappunto per l’atteggiamento assunto dai ragazzi, che sembra stessero anche provando a rovesciare un vaso in via Battisti, in pieno centro. I, però, invece di smetterla, lo hanno prima accerchiato e poito. A quel punto qualcuno ha chiamato il 112. Sul posto è arrivata la polizia che ha subito avviato le indagini per cercare di ricostruire i fatti e per identificare gli autori dell’aggressione.