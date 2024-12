Quotidiano.net - Ballando record. Il bacio di Bianca: "Non avevo mai vinto niente"

In pista l’amore, le lacrime, le polemiche e gli ascolti volano. Si conclude con la vittoria diGuaccero, in coppia con il maestro Giovanni Pernice, l’edizione dadicon le stelle, il “gioiellino“ tv di Milly Carlucci. Sabato sera, la finalissima del dance show di Raiuno – giunto alla diciannovesima edizione – è stata seguita da 4 milioni e 147mila spettatori, pari al 34.1% di share, registrando un incremento rispetto alla passata edizione di 5.6 punti di share e risultando, sempre in termini di share, quella migliore dal 2011. La media di questa edizione è stata pari al 26% di share con 3,6 milioni di telespettatori. "È stata una stagione strabiliante sia dal punto di vista degli ascolti che da quello dei contenuti.è un generatore di emozioni, di bellezza, di arte, di eleganza, orchestrato magnificamente da una professionista “stellare“ come Milly" commenta il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea sottolineando come il cast di quest’anno sia stato il punto di forza, "personaggi di grande appeal che hanno coinvolto il pubblico a casa".