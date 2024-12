Ilfattoquotidiano.it - “Avevo un rifiuto verso mia figlia, non volevo vederla né sentirla. Tutti guardavano la bimba, nessuno guardava me”: la confessione choc di Natalia Paragoni

“Iounnei confronti di mia. Nonvoglia diné di”. A dirlo è l’ex concorrente di Uomini e Donneche, ospite al podcast 1%Donne, ha raccontato come ha vissuto i primi mesi dopo la nascita della sua bambina, Ginevra, nata nel luglio 2023 dalla relazione con Andrea Zelletta. Sono state settimane complicate per, che, però, ha potuto contare sul sostegno di sua madre e del suo compagno Andrea, conosciuto nel dating show di Canale 5 nel 2019.“unnei confronti di mia, Nonvoglia diné di– spiega-. Quel pianto faceva piangere anche me. Ero stanca, mi faceva male tutto. Non pensi più a te stessa, ti annulli.laguarda più te. Io ci sono? Perché non mi date una mano?”, aggiunge l’influencer.