Ancelotti il re del Real che diventa imperatore alla Roma

Il tecnico di Reggiolo, il più vincente del club spagnolo, può rispondere all’appuntamento con la storia sedendo sulla panchina giallorossaRe Carlo. Gli si addice proprio bene questo epiteto di due lettere in cui è riassunta la sua carriera di vittorie, di trofei, ultimo l’Intercontinentale appena alzata, che lo ha reso il tecnico più vincente della storia delMadrid: che non è esattamente una storia normale, visto che parliamo del club più titolato al mondo con 32 coppe in bacheca.Se c’è un, giusto che ci sia un re e Carloè l’uomo che ha messo la firma praticamente su metà della storia di trionfi madridisti, visto che dei famigerati 32 quelli conquistati con lui sono 15. Di più, quella della società spagnola e del suo allenatore è una sorta di gara tra due che si rincorrono e si inseguono ad una vittoria di distanza: 32 a 31, sono tanti i successi in carriera dell’allenatore di Reggiolo che ormai da tempo è una sorta di cittadino del mondo, visto quanto ha viaggiato, allenato e vinto tra Italia, Francia, Spagna, Inghilterra e Germania.