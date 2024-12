Calciomercato.it - Abraham e Saelemaekers, destini diversi: il futuro dopo Milan-Roma

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime suldell’attaccante inglese e dell’esterno belga. Domenica a San Siro saranno avversari per la diciottesima giornata di Serie ASe fosse stato per Paulo Fonseca, oggi Alexissarebbe ancora in rossonero e molto probabilmente un punto fermo della sua squadra.: il(LaPresse) – Calciomercato.itNelle ultime ore del calciomercato estivo, però, il belga è volato a, permettendo a Tammydi sbarcare ao. Il doppio affare è andato in porto con la formula del prestito secco, con la promessa che le parti si sarebbero aggiornate più avanti. Domenica i giallorossi saranno a San Siro per affrontare proprio il Diavolo e sarà un’occasione per fare il punto della situazione.L’ex Bologna,il brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per un bel po’, è finalmente tornato a disposizione di Claudio Ranieri, che gli ha affidato subito un ruolo da protagonista.