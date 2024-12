A Complete Unknown | recensione del film con Timothée Chalamet

Leggi su Cinefilos.it

delconI migliori lungometraggi realizzati da James Mangold posseggono il comune denominatore della chiarezza espositiva. Se pensiamo in particolar modo al remake di Quel treno per Yuma, a Logan – The Wolverine o Le Mans ‘66 – La grande sfida, si comprende pienamente come il cineasta possedesse un’idea molto precisa di cosa volesse raccontare e soprattutto di come raccontarlo per immagini. Lo stesso vale per il suo nuovo A, progetto che deve aver rappresentato per lui una sfida ancor più intrigante, in quanto incentrato su un artista ancora oggi indecifrabile come Bob Dylan. Il risultato artistico ottenuto con questo biopic risulta quindi ancor più prezioso dal momento che Mangold ha basato l’intera operazione proprio su questo presupposto: Dylan non può essere spiegato, soltanto raccontato.