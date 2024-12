Laprimapagina.it - Saldi invernali 2025 al via in Umbria dal 4 gennaio con sconti e nuove regole

La stagione deiè ormai alle porte, e ininizierà ufficialmente sabato 4, come stabilito dalla Giunta regionale in linea con le indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. I, che dureranno 60 giorni, rappresentano un’ottima occasione per rinnovare il guardaroba approfittando disignificativi, ma ci sono alcuni principi di base da ricordare per vivere l’esperienza d’acquisto al meglio.Normative suiinData di inizio: come ogni anno, iiniziano il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, che nelè il 4.Durata: isi protraggono per 60 giorni, concludendosi quindi il 5 marzo.Linee guida per consumatori e negoziantiCambiLa possibilità di cambiare un capo acquistato in saldo è a discrezione del negoziante, salvo il caso in cui il prodotto sia difettoso o non conforme.