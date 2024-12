Ilrestodelcarlino.it - Rotary, pacchi di Natale donati alle Caritas

Per il quinto anno consecutivo, il Lions Club Ferrara Ducale ETS e ilClub Cardinal Lambertini di Poggio Renatico hanno voluto preparare le ‘Scatole di’, per continuare a dimostrare la loro vicinanzaDiocesane di Poggio Renatico e Gallo, quale simbolo di solidarietà, in vista del prossimo 25 dicembre, con l’obiettivo di aiutare circa 70 nuclei famigliari, donandocontenenti svariati prodotti, col biglietto di auguri. Le scatole disono già state consegnate alla, che provvederà alla distribuzione.