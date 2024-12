Ilrestodelcarlino.it - Ostacolo Civitanovese. La Samb vuole l’allungo

Nuovo testacoda in un derby per la. Dopo quello con la Fermana Eusepi e compagni sono chiamati alla difficile trasferta di Civitanova contro la terzultima in classifica. "Quando vai su questi campi - dice il diesse Stefano De Angelis - contro squadre che lottano per salvarsi, tutto diventa più difficile. Tendono a farti giocare male e ad approfittare di qualche tuo errore. La, poi, ha grandi individualità e quindi sarà una partita difficile da prendere con le molle". Fondamentale sarà l’approccio mentale alla partita. Imporre la propria personalità, forza e qualità tecniche anche la Polisportivo, cercando anche di portare a casa i tre punti, questo l’obiettivo di Eusepi e compagni. E poi attendere il risultato finale di Teramo-L’Aquila ed infine tirare una linea sul girone di andata e fare i primi conti.