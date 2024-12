Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

Leggi su Davidemaggio.it

ARIETE – Bianca Guaccero vince Ballando con le stellePartiamo subito a bomba con la notizia: Bianca Guaccero ha vinto Ballando con le stelle (qui per scoprire gli ascolti record dell’ultima puntata). Immensa felicità, dunque, per la conduttrice e showgirl, che ha alzato la coppa di questa diciannovesima edizione del programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Ma questo per Bianca è solo l’inizio, perché presto la vedremo in un altro programma. Insomma, un periodo d’oro per la Guaccero, un po’ come quello che vivrete voi in questadi festa che si preannuncia ricco di sorprese, regali, incontri (crush, entro venerdì, vi farà una proposta interessante) e una Fortuna non indifferente. Approfittatene. Soprattutto nel weekend, quando una porta potrebbe aprirsi e avere ricadute positive anche nel futuro.