Mathieu van der Poel raggiante | Gare troppo scontate con me? Mi dispiace Peccato per van Aert

van derha fatto il proprio debutto stagionale nel ciclocross e ha dominato la prima gara, imponendosi in maniera perentoria nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena nel fango di Zonhoven (Belgio). Il fenomeno olandese è scappato via già dopo i primi metri di gara e si è reso protagonista di una cavalcata solitaria, dimostrandosi ampiamente superiore rispetto all’intera concorrenza.van derha espresso le proprie sensazioni ai microfoni di WielerFlits: “Penso sia stata una delle miglioriche io abbia mai fatto e non me l’aspettavo. Ho fatto allenamenti diversi rispetto al solito in avvicinamento a questa gara, con l’idea di presentarmi un po’ più fresco al periodo delle feste. Mi sono sentito molto bene fin dall’inizio e anche le parti tecniche sono andate molto bene”.