Lanazione.it - Malato di tumore al pronto soccorso: “Lasciato in barella per 20 ore”

Empoli, 22 dicembre 2024 – “La buona notizia è che, se non altro, nel primo pomeriggio di oggi (ieri per chi legge, ndr) sono finalmente stato ricoverato. Prima però sono rimasto per venti ore su unain, dove sono arrivato dopo che la stessa Asl mi aveva contattato per sollecitare il mio ricovero”. È la testimonianza di Marco Ulivelli, paziente oncologico di Sovigliana protagonista all’ospedale San Giuseppe di una storia risalente ai giorni scorsi. Tutto è iniziato giovedì, a seguito dell’esito di un’ecografia propedeutica a un intervento. “Dopo le analisi, sono più volte stato contattato dall’Asl: mi hanno ribadito la necessità di ricoverarmi al più presto – ha detto l’utente cinquantottenne – ed io, dopo qualche resistenza iniziale, mi sono recato all’ospedale aspettandomi il ricovero in reparto”.