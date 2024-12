L’infanzia difficile la rabbia agonistica e la mania per l’ordine | Lautaro Martinez si racconta

Leggi su Open.online

«Quest’anno il campionato è ancora piùed equilibrato». Parola di, capitano dell’Inter e campione in carica della Serie A. Alla vigilia di Inter-Como, il bomber argentino si è concesso a una rara intervista al Corriere della Sera, in cui dice la sua sulla stagione in corso,il suo esordio nel mondo del pallone e parla per la prima volta di alcuni momenti delicati della sua vita. «Il sogno di diventare calciatore come mio padre l’ho sempre avuto. Ma a 15 anni ho fatto una settimana in prova al Boca Juniors e mi hanno cacciato, dicendomi che non avevo né velocità, né potenza»,. Ma alla fine qualcuno si è accorto davvero del talento di quel ragazzino di Bahia Blanca, che è passato dall’essere scartato dalle giovanili del Boca a finire al settimo posto del Pallone d’Oro 2024.