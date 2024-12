Ilgiorno.it - La sacrosanta battaglia per tutelare i “curacari“ e i primi risultati

Severini Melograni cara, martedì è Natale e l’anno sta per terminare: credo sia arrivato il momento di fare un bilancio, non ti sembra? Nonna Giulia Sì, cara collega nonna, è tempo per valutare il risultato di un anno così difficile e comunque affascinante, ricco di relazioni affettuose, a partire da quelle che ho con voi che mi leggete e scrivete. Prima di tutto devo cospargermi il capo di cenere: non sono ancora riuscita ad andare a trovare Nonna Bianca, perché sono stata travolta dal lavoro e soprattutto dalle presentazioni del mio ultimo libro (“Oancheno,da vicino nessuno è normale“, Castelvecchi) che si sono svolte in tutta Italia e in particolare al Sud: Campania, Calabria, Sicilia. Prometto che la prossima volta che sarò a Milano ci vedremo! e anche la redazione de Il Giorno ne sarà felice! (nonna telefona spesso, giustamente, alla segreteria).