La 20ª giornata Corazzate a confronto In Abruzzo si sfidano Pescara e Ternana

Si chiude con Rimini-Carpi oggi la primadel girone di ritorno. Nel primo pomeriggio occhi sui novanta minuti tra Campobasso e Arezzo. Ma il big match è quello che andrà in scena in. Si troveranno faccia a faccia le due capolista. Interessante, qualche ora dopo, anche la sfida tra Vis Pesaro e Torres. Serie C. Girone B (20ª). Ore 15 Campobasso-Arezzo, Milan Futuro-Virtus Entella,. Ore 17.30 Perugia-Pianese e Vis Pesaro-Torres. Ore 19.45 Rimini-Carpi. Già disputate: Ascoli-Spal 1-1, Lucchese-Pineto 3-3, Pontendera-Legnago 0-0, Sestri Levante-Gubbio 2-1. Classifica:40; Entella 38; Vis Pesaro 35; Torres 33; Arezzo 32; Rimini 28; Campobasso, Ascoli, Pineto 25; Pianese, Carpi 24; Perugia, Gubbio 22; Pontedera 20; Spal, Lucchese 19; Milan Futuro, Sestri Levante 16; Legnago 13.