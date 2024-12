Sport.quotidiano.net - Ippica, puledri al centro del programma di oggi. San Rossore, due corse... nipponiche. Premio ’Palazzo Blu’ e ’Mostra Hokusai’

PISAUltima domenica pre natalizia all’ippodromo di Sancon un convegno nel quale emergono le due condizionate per cavalli di 2 anni: una sulla distanza dei 2000 metri, l’altra dei 1500 metri ma riservata alle sole femmine. Le due- i premi “Palazzo Blu” e “Mostra Katsushika Hokusai” – propongono una ristretta selezione di partenti che però soltanto in apparenza favorisce il pronostico poiché l’attività deiè ancora aleatoria nella continuità. Intanto ci affidiamo a Eagle Force nel“Palzzo Blu” e a Tindari nell’altra condizionata. I nomi delle duesono strettamente legati poiché dal 24 ottobre e fino al 23 febbraio è in corso a Palazzo Blu una bellissima esposizione del grande pittore e incisore giapponese che svolse la sua attività artistica ai primi dell’800.