Biccy.it - Il primo spot di Ora O Mai Più è adorabilmente perfido

Leggi su Biccy.it

Il cast della nuova edizione di Ora O Mai Più ve l’ho anticipato in esclusiva (col cuore) lo scorso 16 dicembre e ieri sera Rai1 ha mandato per la prima volta ilpromo televisivo in occasione della finalissima di Ballando con le Stelle. Unoche è..Sulle note del ritornello di Per Tutte Le Volte Che. con cui Valerio Scanu ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010 la voce del promo dice: “Otto grandi storie, hanno vissuto i primi posti delle classifiche, poi SONO STATI DIMENTICATI. Ma stanno per tornare”. “E il momento è ORA!“, aggiunge sul finale Marco Liorni con la sua incredibile verve. Oltre quella di Valerio Scanu, il promo ci fa ascoltare anche Cleptomania degli Sugarfree (qua rappresentati dal loro leader Matteo Amantia), Frena di Carlotta e Amarti è L’Immenso Per Me di Antonella Bucci.