Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 22 dicembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Telethon, su Canale 5 Tradimento, su Rai Due La carica dei 102. Guida aiTv della serata del 22Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 22? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.30 La carica dei 102. Sono passati tre anni e Crudelia sembra essere un’altra persona, tanto da guadagnarsi la fama di “migliore amica dei cani”. Tutti credono nel suo cambiamento, tranne la sua agente di sorveglianza. Su Rai 4 dalle 21.10 Walter. Una squadra di rapinatori si intrufola di notte in un centro commerciale per svaligiare una gioielleria, ma il nuovo guardiano notturno è l’inarrestabile Walter, ex signore della guerra africano.