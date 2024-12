Sport.quotidiano.net - Già in vendita i biglietti per Sampdoria-Pisa

, 22 dicembre 2024 - La societàinforma che è attiva la predeivalidi per la garain programma domenica 29 dicembre (alle 19.30) allo Stadio “Ferraris”. Per decisione degli Organi competenti i residenti nella regione Toscana potranno acquistarenel settore ospiti solo ed esclusivamente se in possesso della Tessera del tifoso emessa dalSporting Club; per tutti gli altri settori laper i residenti nella regione Toscana è concessa ai soli possessori della SampCard. Iper il settore ospiti saranno disponibili, con le limitazioni prima menzionate fino alle ore 19.00 di sabato 28 dicembre presso i seguenti puntisia in modalità online sul portale ticketone.it sia in tutte in puntiautorizzati del circuito Ticketone.