Concerto di Capodanno a Roma: evento annullato | Tony Effe complica le cose a Gualtieri: i rischi in vista del Giubileo

Ildisalta definitivamente:hato leal Sindaco. Iper il Primo Cittadino.Ildia di saltare. L’annullamento è quasi certo, a far annullare tutto è stata la ribellione dei partecipanti. I quali, dopo aver visto allontanare(cantante prima chiamato dal Comune e poi allontanato a causa dei suoi testi giudicati non all’altezza), hanno rifiutato l’invito diinneggiando alla censura.alle strette per ildi(ANSA-CityRumors.it)Si sono susseguiti, infatti, nell’arco degli ultimi giorni comunicati di vicinanza all’ex Dark Polo Gang. “La musica – si legge in alcuni estratti social degli artisti – va lasciata circolare sempre. Anche quando fa discutere”.