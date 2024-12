Iltempo.it - "Ci ha insultati tutti". Ecco i messaggi che hanno fatto implodere Bella Chat

La sinistra esplode anche su WhatsApp. Il tentativo di creare un gruppone (qualcuno sperava anche un partito) di politici, pensatori, artisti, vip e tanti giornalisti sotto il nome diè naufragato dopo qualche mese, con lo stresso fondatore e promotore principale dell'operazione, la firma di Repubblica Massimo Giannini, che ha lasciato la community: "Amiche ed amici, con grande dispiacere e rammarico, vi informo che dopo quest'ultimoo lascio questa. L'idea che l'aveva fatta nascere era un'altra, ma constato che nel tempo si è irrimediabilmente perduta, sicuramente anche per responsabilità di chi l'aveva lanciata. Per quanto mi riguarda, mi fermo qui". Ma qual è stata la goccia che hatraboccare il vaso dell'intellighenzia di sinistra che raccoglieva nomi come Carlo De Benedetti, Romano Prodi, Massimo D'Alema, Giuseppe Sala, Stefano Bonaccini, Pierluigi Bersani, Fausto Bertinotti, Walter Veltroni, Elsa Fornero, Sigfrido Ranucci, Corrado Formigli, Concita De Gregorio, Bianca Berlinguer e via dicendo? Ebbene, alla base dell'implosione ci sarebbe una serie didi Rula Jebreal.