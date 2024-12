Ascolti clamorosi per la finale di Ballando Con Le Stelle che porta a casa il 341% di share Milly Carlucci piange in puntata | Sto vivendo quello che sognavo

Ilfattoquotidiano.it - Ascolti clamorosi per la finale di Ballando Con Le Stelle che porta a casa il 34,1% di share. Milly Carlucci piange in puntata: “Sto vivendo quello che sognavo”

In una delle edizioni più imprevedibili di sempre dicon le, ilcheche tutti si aspettavano: a conquistare la diciannovesima edizione sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno battuto nettamente Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Una sfida avvincente, per la gioia di, che gongola per glie incassa una delle finali più viste di sempre: 4,1 milioni di spettatori e il 34,1% di, numeri che non si vedevano dal 2005. Quanto alla Guaccero, la vittoria è meritatissima. Per almeno due motivi. Il primo è la scalata al podio della Guaccero, che dopo qualche anno di alti e bassi televisivi, è letteralmente rinata ribadendo sul palco di essere un’artista completa che brilla per talento (non a caso Baudo l’aveva voluta al suo fianco a Sanremo, nel 2008).