All’ufficio postale si rinnova il passaporto

Nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale – presso l’Ufficio di Poste Italiane di Sorbara, in Via Ravarino Carpi 150, è attivo un ulteriore nuovo servizio. I cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Bomporto possono attivare la richiesta dele del rinnovo, presentando la documentazione direttamente allo sportello dell’ufficiosenza doversi recare alla Questura competente per territorio, con la possibilità di ricevere ila domicilio. Si tratta di un ulteriore obiettivo del Progetto Polis che mira non solo a favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese ma anche a semplificare la vita dei cittadini.