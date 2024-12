Lanazione.it - Alla pieve di Giogoli si celebra il solstizio con i canti gregoriani

zioni religiose per il 21 dicembre a Sant’Alessandro a. Scendendo la scala che portacripta dellaè stato possibile seguire l’evento organizzato grazie al sacerdote don Claudio Baldini e alle organizzatrici Giovanna Spoti, Raffaella Bianconi e Daniela Tamburini, che hanno preso contatto con l’artista Irene Betti, che si è esibita all’arpa, e con Ekaterina Nilova Casatello, soprano. Nel buio assoluto, le persone presenti hanno atteso il momento fatidico della luce del sole che, nel giorno deld’inverno, è entrata lentamente dfinestrella della cripta. In un’atmosfera di contemplazione, sono state eseguite le Antifone "O" gregoriane della Novena del Natale,sacri della tradizione latina ortodossa. In tanti, tra fedeli e appassionati della classica hanno potuto ascoltare i brani; le persone sono arrivate poco prima delle 7 di ieri sfidando il gelo.