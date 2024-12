Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2024 – Event of the Year

AWARD – OF THE
GIOVANNI 3p – WWE Wrestlemania2p – WWE Bad Blood1p – NJPW Wrestle Kingdom
LUCA GRANDI3p – WWE Wrestlemania2p – NJPW Wrestle Kingdom1p – AEW All Out
DANILO3p – WWE Wrestlemania2p – NJPW Wrestle Kingdom1p – WWE Bad Blood
SIMONE SPADA3p – AEW Forbidden Door2p – AEW Revolution1p – WWE Wrestlemania
SERGIO3p – WWE Wrestlemania2p – AEW Revolution1p – AEW All In
GIUSEPPE3p – AEW Wrestlemania2p – AEW All In1p – AEW Revolution
ANGELO3p – WWE Wrestlemania2p – WWE Summerslam1p – WWE Bash in Berlin
CLAUDIO3p – WWE Wrestlemania2p – NJPW Wrestle Kingdom1p – WWE Bad Blood
DORIAN3p – WWE Wrestlemania2p – AEW All Out1p – WWE Bad Blood
ENRICO3p – AEW All In2p – WWE Wrestlemania1p – TNA Bound for Glory
VINCENZO3p – WWE Wrestlemania 2p – AEW All In1p – AEW Full Gear
VALENTINA3p – WWE Wrestlemania2p – WWE Survivor Series: War Games1p – WWE Bad Blood
ANTONIO LUCA 3p – WWE Wrestlemania2p – WWE Summerslam1p – WWE Bad Blood
ALDO3p – WWE Wrestlemania2p – AEW Revolution1p – TNA Slammiversary
ALESSIO3p – WWE Backlash France2p – AEW Revolution1p – WWE NXT Heatwave
ALVIN3p – WWE NXT Heatwave2p – WWE NXT Deadline1p – WWE NXT Stand & Deliver
GIROLAMO3p – WWE Wrestlemania 2p – WWE Backlash France1p – WWE Royal Rumble
KNEES2FACES3p – AEW Revolution2p – WWE Wrestlemania1p – AEW Dynasty