Vittoria sofferta per il Napoli al Ferraris 2-1 al Genoa

AGI - Vince, seppur non senza soffrire, ildi Antonio Conte, che batte per 2-1 ilal termine di una gara che gli azzurri sembravano aver in controllo fino al termine del primo tempo, salvo poi affrontare la forte risalita dei liguri nella ripresa. Decisive le reti di Anguissa prima e Rrahmani poi, vano il gol rossoblu a inizio secondo tempo firmato Pinamonti. La prima chance della gara ce l'ha dopo pochissimi minuti il, con la palla dalla destra per la testa di Lukaku, fermato solo dalla traversa. Azzurri vicini al vantaggio che arriverà infatti al 15', sul cross di Neres per lo stacco di Anguissa, aiutato da un rimpallo con Frendrup nel battere Leali e portare avanti i suoi.che soffre la fisicità del, specialmente sui calci piazzati, situazione dalla quale arriverà il raddoppio partenopeo: punizione dalla trequarti mancina battuta da Lobotka, che pesca la deviazione vincente di Rrahmani, valida per il 2-0.