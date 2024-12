Lapresse.it - Vicenza, altri 4 morte sospette legate alla badante-killer

Sirga all’ipotesi di4 mortil’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo disulla presunta, Paola Pettinà, la 46enne arrestata giovedì su ordine del gip dicon le accuse di aver ucciso l’81enne Imelda Stevan,4 tentati omicidi, autoriciclaggio e rapina aggravata nei confronti di anziani a cui somministrava cocktail di farmaci come Tavor, Xanax, Lorazepam e Trittico. Ieri la donna, assistita dall’avvocato Roberto Busa, si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip. Da quanto si apprende da fonti investigative i militari coordinati dProcura di, diretta dal Procuratore Giorgio Lino Bruno, intendono fare luce su3-4 casi sospetti come possibili omicidi di anziani in ‘carico’ alle cure della donna, di fatto senza fissa dimora e che viveva a casa del compagno, una delle vittime dei presunti tentati omicidi.