Quotidiano.net - Toscana approva il Testo unico del turismo: nuove regole per affitti brevi e strutture ricettive

to a maggioranza la scorsa mezzanotte, dal Consiglio regionale della, ildelche riorganizza normativamente tutta la materia e introduce novità per quanto riguarda lee la gestione dell'overtourism con particolare attenzione al fenomeno degli. Hanno votato a favore il Pd, Iv e il M5s; contrari Fdi, astenuti i consiglieri della Lega. Durante le operazioni di voto sono statiti anche alcuni emendamenti del Pd, di Italia Viva, della Lega e un emendamento sottoscritto da tutti i gruppi, con esclusione del gruppo di Forza Italia. Con illa locazione turistica viene regolamentata, per i profili di competenza, in modo più articolato e sequenziale. In particolare viene previsto che, per il perseguimento di una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, della preservazione del tessuto sociale, nonché per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine, i Comuni a più alta densità turistica possano adottare uno specifico regolamento cui demandare l'individuazione di forme di limitazione all'esercizio dell'attività di locazione breve praticata per finalità turistiche.