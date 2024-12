Metropolitanmagazine.it - Thais Souza Wiggers, chi è la modella ex compagna di Teo Mammucari: “Con lui non è finita bene”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nata a Florianópolis in Brasile il 24 ottobre 1985,è unae showgirl. Ha iniziato ben presto ad appassionarsi al mondo della moda, dove è entrata all’età di 14 anni: al Summer Face 2000, concorso di bellezza, si è classificata seconda. Ha terminato gli studi liceali a Miami, alternandosi con gli impegni lavorativi nella moda. Ha preso parte a due campagne pubblicitarie nel 2004 insieme a due delle top model più famose e belle al mondo, ovvero Adriana Lima e Naomi Campbell.Il 2004, in effetti, è un anno importante per lei, dal momento in cui ha preso la decisione di trasferirsi in Italia. Dove è stata notata praticamente sin da subito: a partire dal 26 settembre 2005 è diventata una delle veline di Striscia la Notizia. Insieme a Melissa Satta, è stata confermata anche per le edizioni 2006-2007 e 2007-2008.