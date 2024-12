Bergamonews.it - Tanti mercatini, Cristiana Capotondi e omaggio a Morricone: il week-end in provincia

Leggi su Bergamonews.it

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccanoe concerti di Natale, lo spettacolo cona Lovere, l’al Serassi, “Il mondo delle meraviglie” a Treviglio, la sagra del porsél a Spirano e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 21 e domenica 22 dicembreALZANO LOMBARDO– Simone Sello live ad AlzanoBARIANO– A Bariano il concerto “Un Natale all’Opera”BARZANA– A Barzana spettacolo di teatro clown e giocoleriaBOTTANUCO– “Concerto di Natale” a BottanucoBRUSAPORTO– A Brusaporto in scena “La tregua di Natale”CASNIGO– “Dolce Natale”,eventi a CasnigoCASTIONE DELLA PRESOLANA– A Castione sei-end con i “di Natale”CLUSONE–di Natale a Clusone: ecco le date– Visita guidata a “I Grandi Classici” di Clusone– Mercatino delle pulci a Clusone– “Sweet Christmas Suite” a ClusoneGANDELLINO– “Auguri di Natale” a GandellinoGANDINO– A Gandino torna la Casa bergamasca di Babbo Natale: giorni e orari– Concerto d’allegrezza a Gandino– La natività tra arti e antichi mestieri a Gandino– Concerto della Pastorèla a GandinoLEFFE– Mercato Agricolo Linea Verde a LeffeLOVERE– All’Accademia Tadini visita interattiva “Mistery-Game”– “La Vittoria è la balia dei vinti”, a Lovere in scenaMAPELLO– A Mapello ricco programma di iniziative natalizieNEMBRO– A Nembro il concerto “Natale con On The Bridge Cello Ensemble”OSIO SOTTO– “Natale a Osio Sotto”, ricco programma di iniziativePEIA– Villaggio di Natale a PeiaPREMOLO– Concerto “Intelletto d’amore” a PremoloRANICA– Al Druso musica e divertimento con “Festivalbar 80’s”SAN PAOLO D’ARGON– Flea Market Christmas all’Abbazia di San Paolo D’ArgonSARNICO– A Sarnico tornano i “di Natale”– Sarnico Magic Christmas, un Natale a colori– A Sarnico in scena “Il battello in viaggio.