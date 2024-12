Metropolitanmagazine.it - Taleb Al Abdulmohsen, chi è il killer di Magdeburgo: psichiatra saudita anti-islam fan di Afd e Musk

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’uomo arrestato per l’attentato al mercatino di Natale diAl, attivista. Era scappato dall’Arabiain quanto ateo. Vive a Bernburg nel distretto di Salzland, ha un permesso di soggiorno permanente e lavora come medico in una struttura privata. Secondo Der Spiegel si tratta di un fan di Elone del cospirazionista Usa Alex Jones, oltre che dell’attivista di destra britannico Tommy Robinson. Non era affatto noto per le sue simpatie verso il movimento jihadista. Al contrario, spiega Afp, sembra più un uomo che si sente perseguitato, che ha rotto con l’e denuncia al contrario i pericoli di un’izzazione della Germania. Alcuni media gli attribuiscono addirittura legami con l’estrema destra tedesca. Su X come immagine del profilo ha un suo primo piano stilizzato.