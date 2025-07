Ciro Grillo oggi si torna in aula | la mossa della difesa per evitare la condanna dei quattro ragazzi accusati di stupro

Oggi si riprende il dibattimento per Ciro Grillo e i suoi amici, con la difesa pronta a svelare nuove strategie per scongiurare la condanna. L’aula si anima di tensione e attesa, mentre si prosegue fino a sabato 12 in un processo che tiene col fiato sospeso l’Italia intera. La vicenda, tra accuse e difese, si intreccia in un delicato equilibrio di verità e giustizia.

Si torna in aula oggi, e si prosegue fino a sabato 12, per il processo che vede imputati Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo e tre amici, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed.

#Juorno #CiroGrillo in #aula, #lacrime, #silenzi e un’immagine diversa da quella raccontata nel #processo Vai su X

? Il Ciro Grillo che ieri era in aula sembrava lontano anni luce dal Ciro Grillo descritto nelle carte del processo. Il ragazzo raccontato nella denuncia della presunta vittima, e poi nel corso dell’inchiesta, è arrogante, senza scrupoli. Le indagini dicono che lui e i Vai su Facebook

