Sviluppo sostenibile l’Istat lancia l’allarme | Italia in ritardo sull’Agenda 2030

L’Italia si trova in ritardo nel percorso verso lo sviluppo sostenibile, secondo l’ultimo Rapporto Istat. Pur registrando miglioramenti in oltre metà delle misure monitorate, il Paese deve urgentemente accelerare le sue politiche pubbliche per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. È fondamentale agire ora per garantire un futuro più sostenibile e prospero per tutti. Solo così potremo colmare il divario e puntare davvero al progresso condiviso.

L’Italia arranca nel cammino verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU. A lanciare l’allarme è l’Istat nel suo ultimo Rapporto, che evidenzia la necessità urgente di un’accelerazione da parte del sistema Paese, soprattutto sul fronte delle politiche pubbliche. Nonostante più della metà delle misure monitorate dall’Istituto nazionale di statistica mostri segnali di miglioramento – oltre il 50% nell’ultimo anno e oltre il 60% nell’arco di un decennio – i dati rivelano una preoccupante stagnazione per circa il 20% degli indicatori. Ancora più critico il quadro nel breve periodo, dove oltre una misura su quattro risulta addirittura in peggioramento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sviluppo sostenibile, l’Istat lancia l’allarme: “Italia in ritardo sull’Agenda 2030”

