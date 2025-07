Cantieri pubblici controlli della Dia sull’isola d’Ischia

Stamattina sull’isola d’Ischia si sono svolti intensi controlli interforze, coordinati dalla Direzione Investigativa Antimafia, per garantire trasparenza e legalità nelle opere pubbliche in corso. Questa operazione, disposta dalla Prefettura di Napoli, mira a tutelare gli investimenti e a contrastare eventuali infiltrazioni criminali. La sicurezza e la correttezza dei cantieri pubblici rappresentano un passo fondamentale per il benessere della comunità isolana e la tutela del suo patrimonio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una nuova serie di controlli sui cantieri pubblici aperti sull’ isola d’Ischia è stata eseguita stamattina con una operazione interforze coordinata della Direzione Investigativa Antimafia. I controlli sono stati disposti dalla Prefettura di Napoli e rientrano tra quelli ciclici per le numerose opere pubbliche in via di realizzazione sull’isola, sia per la ricostruzione post calamità che per gli interventi finanziati dal Pnrr. Ai controlli partecipano i carabinieri, la polizia di stato e la guardia di finanza il cui monitoraggio comprenderà sia la verifica delle documentazioni tecniche presso i municipi dei comuni isolani attenzionati (tra cui quelli di Ischia e Forio) sia ispezioni in loco sui cantieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cantieri pubblici, controlli della Dia sull’isola d’Ischia

In questa notizia si parla di: controlli - isola - cantieri - pubblici

Non c’è tregua sull’Isola dei Famosi: Antonella lascia temporaneamente la Playa per controlli medici - L'Isola dei Famosi è nuovamente al centro dell'attenzione, ma non per l'ennesima sfida di sopravvivenza.

?Continua il percorso di apprendimento per le studentesse e gli studenti del progetto UniCantieri Gli specializzandi del 1° e 2° anno della SBAPP (Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici Patrimonio e Paesaggio) hanno avuto l'opportunità unica d Vai su Facebook

Controllo dei carabinieri nei lidi a Cirò Marina e Isola, sanzioni e denunce; Tutela del lavoro: denunce e sequestri sull'Isola di Lampedusa; Controlli nei cantieri edili: sospese 10 attività, 22 denunce e sanzioni.

Nuovi controlli della Dia nei cantieri pubblici di Ischia - Nuovi controlli preventivi della Dia di Napoli ad Ischia, in particolare nei cantieri pubblici, a caccia di possibili infiltrazioni malavitose. Come scrive ansa.it

Infiltrazioni criminali, nuovi controlli della Dia nei cantieri ... - Nuovi controlli preventivi della Dia di Napoli ad Ischia, in particolare nei cantieri pubblici, a caccia di possibili infiltrazioni malavitose. Si legge su napoli.repubblica.it