Addio ai Voucher Nintendo Switch | Cosa Fare Prima del 30 Gennaio 2026

Se sei un appassionato di Nintendo Switch, il tempo stringe: i voucher per i giochi digitali, un’offerta imperdibile per gli utenti di Nintendo Switch Online, verranno ritirati dal mercato il 30 gennaio 2026. Non perdere l’occasione di risparmiare sui tuoi titoli preferiti prima che sia troppo tardi! Ecco tutto quello che devi sapere per agire in tempo e non lasciarti sfuggire questa opportunità unica.

I Nintendo Switch Game Vouchers sono un’offerta esclusiva per gli abbonati Nintendo Switch Online, che permette di acquistare due giochi digitali a un prezzo scontato. Tuttavia, Nintendo ha annunciato che dal 30 gennaio 2026 non sarà più possibile acquistarli. Se sei un giocatore Nintendo Switch e vuoi risparmiare sui prossimi titoli, è il momento di agire! Ecco tutto quello che devi sapere prima che i voucher vengano rimossi dall’eShop. Cosa Sono i Nintendo Switch Game Vouchers?. I Game Vouchers sono buoni acquistabili in coppia (2 voucher) che consentono di riscattare due giochi digitali dalla lista disponibile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

