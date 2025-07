Mercoledì 2 | episodi e trama della nuova stagione

La seconda stagione di Mercoledì su Netflix promette di catturare ancora di più l’immaginazione degli spettatori con una narrazione innovativa e un approfondimento dei temi più oscuri legati alla enigmatica protagonista. Mantenendo il numero di episodi invariato rispetto alla prima, questa nuova stagione si distingue per una distribuzione narrativa originale che rende ogni episodio un tassello fondamentale della storia. Ma quanti sono gli episodi della seconda stagione di Mercoledì?

La seconda stagione di Mercoledì si compone di otto episodi, identici al primo ciclo narrativo. Netflix ha adottato un nuovo metodo di distribuzione suddividendo la stagione in due parti da quattro episodi ciascuna.