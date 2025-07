Richard Ríos il figlio segreto di Shakira che piace alla Roma di Gasperini

Il calcio colombiano ha un nuovo talento che sta catturando l’attenzione della Serie A: Richard Ríos, il giovane prodigio che sembra il figlio segreto di Shakira. Con un valore di mercato superiore ai 30 milioni di euro, il suo nome è sulla bocca di tutti, e la Roma di Gasperini potrebbe essere la sua prossima tappa. Resiliente e già in ascesa, Richard Ríos è pronto a scrivere nuove pagine nel mondo del calcio e non solo.

Il futuro (e il presente) del calcio colombiano che piace alla Roma di Gasperini è il figlio segreto di Shakira. Tutta colpa di una leggenda metropolitana, ma ci arriveremo. Richard Ríos è uno dei pezzi pregiati del mercato (il prezzo del cartellino supera i 30 milioni di euro) e la sua prossima esperienza potrebbe essere in Serie A. “La mia carriera? In una parola ‘ resilienza ’”. Cresciuto nei palazzetti di Futsal dell’Alianza Platanera, il Flamengo gli ha aperto le porte del calcio a 11. Dopo l’esordio in piena pandemia COVID e la rottura del legamento crociato in Messico, Ríos sogna l’ Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it