Donazione multiorgano salva cinque vite gesto commovente

In un gesto di altruismo e speranza, un uomo di 51 anni di Pescara ha donato vita a cinque persone, salvando cuore, fegato, reni e cornee. La sua decisione, presa in un momento di dolore, ha dimostrato come un semplice gesto possa generare un impatto eterno. Nella notte tra l’8 e il 9 luglio all’ospedale Mazzini di Teramo, questa storia commovente ci ricorda che anche nelle situazioni più drammatiche, la solidarietà può fare miracoli.

Teramo - Un uomo di 51 anni, deceduto per emorragia cerebrale, ha permesso di recuperare cuore, fegato, reni e cornee, donando speranza a cinque pazienti. Nella notte fra l'8 e il 9 luglio, all'ospedale Mazzini di Teramo si è consumato un episodio toccante di solidarietà . Un 51enne della provincia di Pescara, trasportato in condizioni critiche con l'elisoccorso dopo essere stato colpito da un'improvvisa emorragia cerebrale, è stato ricoverato in Rianimazione. Nonostante gli sforzi dei sanitari, le sue condizioni si sono aggravate fino alla diagnosi di morte cerebrale nella serata dell'8 luglio.

