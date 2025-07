Sara Basso morta risucchiata dal bocchettone della piscina a Sperlonga | condannati i 3 amministratori dell' hotel

Una tragedia che ha scosso Sperlonga, lasciando un vuoto incolmabile. La sentenza che condanna i tre amministratori dell’hotel per la morte di Sara Basso rappresenta un importante passo verso la giustizia, ma nulla potrà ristabilire la sua presenza. Le lacrime e la commozione degli astanti testimoniano il dolore profondo di una perdita insostituibile, ricordandoci l’importanza della sicurezza e della responsabilità.

«Una sentenza che riconosce la responsabilità. La giustizia ha fatto il suo corso ma niente potrà riconsegnarci indietro Sara». Escono commossi dall'aula del tribunale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sara Basso morta risucchiata dal bocchettone della piscina a Sperlonga: condannati i 3 amministratori dell'hotel

