Abbiamo atti che smentiscono le ricostruzioni La verità di Nordio sul caso Almasri

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si dice sicuro e passa al contrattacco sul caso Almasri: " Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato sui giornali ", ha dichiarato il Guardasigilli mentre stava per arrivare alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina che si terrà in questi due giorni a Roma. Da qualche giorno, infatti, si è riacceso lo scontro tra la Procura di Roma e il governo Meloni per la mancata consegna alla Corte penale internazionale del generale libico dopo le rivelazioni di alcuni quotidiano basate su alcune conversazioni dello staff di Nordio, dalle quali sembrerebbe che via Arenula fosse a conoscenza dell'arresto del criminale libico fin da domenica 19 gennaio 2025; e non dal giorno successivo.