Paura a Collecorvino | legnaia esplode in fiamme 50 quintali distrutti!

Un incendio improvviso a Collecorvino ha causato una potente esplosione di fiamme, distruggendo oltre 50 quintali di legna in via Santa Marina. La scena, apparsa come un incubo, ha richiesto l'intervento immediato di vigili del fuoco, protezione civile e autorità locali per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La comunità si stringe attorno agli abitanti colpiti da questa tragedia, mentre le indagini cercano di chiarire le cause dell’incendio.

Un incendio improvviso ha devastato una tettoia contenente oltre 50 quintali di legno in via Santa Marina, mobilitando vigili del fuoco, protezione civile e autorità locali. Un vasto incendio si è sviluppato ieri pomeriggio a Collecorvino, in via Santa Marina, consumando una tettoia adiacente a un'abitazione. Al suo interno erano stoccati più di 50 quintali di legname, secondo quanto riportato da "Il Centro". L'allarme è scattato quando i proprietari hanno notato un denso fumo e le intense fiamme, dando immediatamente l'allerta ai soccorsi. Sul posto sono giunti rapidamente gli agenti della polizia locale, guidati da Alessandro Ortolano, insieme ai volontari della protezione civile.

