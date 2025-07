Diogo Jota non correva la Lamborghini andava piano Le prove nel mio video | un camionista racconta la verità sull' incidente mortale

Un incidente che ha scioccato il mondo del calcio e non solo: Diogo Jota e il fratello André Silva, protagonisti di un tragico scontro, stavano andando davvero così forte con la Lamborghini? Nel mio video, un camionista rivela la verità dietro l’incidente mortale, smascherando i miti e svelando cosa si nasconde dietro quell’evento drammatico. La verità potrebbe sorprenderti: ecco cosa è realmente successo quella notte fatale.

Diogo Jota e il fratello André Silva andavano davvero forte con la Lamborghini? Il terribile incidente stradale in cui hanno perso la vita i due calacitori, sarebbe stato causato dalla.

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

Diogo Jota, due testimoni cambiano la storia dell’incidente: “La famiglia lo sa. Ho filmato tutto” - I camionisti che hanno prestato i primi soccorsi a Diogo Jota e André Silva hanno smentito le prime ricostruzioni ufficiali, sulle cause del tremendo ... Secondo fanpage.it